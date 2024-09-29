أشرف دارى يشارك فى دفاع الأهلى بالسوبر المصرى

استقر المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، على ظهور المغربى أشرف داري فى دفاع المارد الأحمر خلال مباريات السوبر المصرى المقبلة.

ورغم انتظام أشرف دارى فى تدريبات الأهلى الجماعية بحثاً عن الظهور الأول مع المارد الأحمر بعد غيابه عن مباراتى جورماهيا الكينى ولقاء الزمالك بالسوبر الافريقى، إلا أن كولر فضل منح اللاعب مزيداً من الوقت للتأكد من تخلصه من آثار الإصابة، بجانب انسجامه مع زملائه قبل مباريات السوبر المصرى فى الامارات.

وكان الأهلى، قد تعاقد مع أشرف دارى، المتوج بدورى أبطال أفريقيا مع الوداد عام 2022، لتعويض انتقال المدافع محمد عبد المنعم المتوقع إلى نيس الفرنسى.

وتنطلق منافسات كأس السوبر المصرى فى الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر المقبل بالإمارات، بمشاركة 4 فرق هى، الأهلى بطل الدورى، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، والزمالك ثالث مسابقة الدورى والحائز على الكارت الذهبى من رابطة الأندية للمشاركة فى البطولة.