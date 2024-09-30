رسميًا.. الزمالك يستعد لإعلان صفقة جيفرسون كوستا بعد التوقيع 4 مواسم

يستعد نادى الزمالك للإعلان خلال الساعات المقبلة عن أحدث صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع اللاعب صاحب الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو جيفرسون كوستا، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبى.

ووقع جيفرسون كوستا عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم مقبلة، وكان التوقيع جاء «أون لاين»، وبعد اجتياز الكشف الطبى وقع اللاعب على عقود اتحاد الكرة، ومن المنتظر أن يتم قيد جيفرسون كوستا تحت السن، خاصة أنه مواليد 2005 وسيتم الاعتماد عليه فى صفوف الفريق الأول.

ويحمل اللاعب جيفرسون كوستا الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو ويبلغ من العمر 19 عاما وسيتم قيده تحت السن بـ فريق الزمالك، ولعب فى صفوف ناشئى فريقى بنفيكا وبراجا البرتغاليين.