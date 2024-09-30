حرص الحساب الرسمى لكأس السوبرالأفريقى على الإشادة بلاعب فريق نادى الزمالك أحمد سيد «زيزو»، بعد فوز الأبيض باللقب مؤخرا.. وكتب الحساب الرسمى لكأس السوبر الأفريقى، «كأس السوبر الأفريقى 2020 كأس السوبر الأفريقى 2024 .. أحمد سيد «زيزو»، لاعب استثنائى فى تاريخ الزمالك.

وتنتعش خزينة نادى الزمالك بمبلغ مالى ضخم بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقى الخامس في تاريخ القلعة البيضاء على حساب الأهلي، فى المباراة التى جمعتهما مساء «الجمعة» الماضى، على أرضية ملعب استاد «المملكة أرينا» فى السعودية، وفاز الفارس الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

الزمالك يحصل على على 500 ألف دولار مكافأة بطل السوبر من الاتحاد الافريقى الـ«كاف»، فيما يحصل النادى الأهلى وصيف البطولة على 250 ألف دولار، كما قدم موسم الرياض جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار للقلعة البيضاء، ومنح المستشار تركى آل الشيخ تعليماته بمنح الجائزة لنادى الزمالك تقديرا لمجهودات الفريق فى البطولة.