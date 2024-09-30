وزارة العمل: ندوات توعوية حول عمالة الأطفال وبحث الشكاوى بمنشآت محافظة دمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوتين للتوعية ، بالتعاون مع وحدة السكان بمركز ومدينة دمياط ، ومديرية الأوقاف ، ومديرية الصحة ، بشركة دمياط للغزل والنسيج بحضور عدد 33 عامل ، ومركز شباب قرية الشعراء بحضور عدد ٧٥ من المواطنين ، وذلك لشرح عمالة الطفل والقرار الوزارى رقم ٢١٥ ، وبحث الشكاوى التى قد تنشأ بين طرفى العملية الإنتاجية ، كما تناولت الندوتين عرض خدمات مديرية العمل وما تقدمه للشباب من توفير لفرص العمل اللائقة داخل منشآت القطاع الخاص و تدريب مهنى مجانى على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لأطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال وتعزيز علاقات العمل فيما بينهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية ، والتعريف بأهمية تطبيق أحكام القانون فيما يخص تشغيل الأطفال والأنشطة المسموح بها ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الندوات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أنه حاضر فى الندوتين فاطمة الشبينى مدير إدارة الرعاية بمديرية العمل بدمياط ، وسيد الدقناوى مدير مكتب العمل بدمياط ، كما أكد على الإستمرار فى تقديم التوعية والتثقيف للعمال والمواطنين حول الخدمات التى تقوم المديرية بتوفيرها لهم ، والتعريف بدور المديرية فى خدمة المجتمع من خلال توفير فرص العمل والتدريب المهنى وعلاقات العمل والتفتيش الدوري على المنشآت فى مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له لحماية عناصر الإنتاج وأدواته ..