وزارة العمل تعلن إتمام مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق ٢١ عامل بشركتين بالقاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عمليات مفاوضة جماعية ، وتسوية ودية ، قامت بها المديرية مع شركتين من شركات القطاع الخاص ، وذلك لاسترداد حقوق بعض العاملين دون اللجوء للقضاء بشركة : نوفال إلكترونيك ، ومصنع مجدى عفيفى ، من شركات القطاع الخاص ، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى الكترونية ، حيث قامت المديرية بتحويل الشكوى للمكتب المختص بعمل المفاوضات مع شركة نوفال الكترونيك لعدد ١٣ عامل ، وكذلك تسوية شكوى عدد ٨ عمال بمصنع مجدي عفيفي بحضور مسؤولي المصنع ، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد العمال لحقوقهم ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أنه قام بعمليات المفاوضة ريم جاب الله مدير مكتب متعدد الأنشطة ببدر ، بحضور مسؤول شركة نوفال ، ومسئول المصنع ، كما أكد مدير المديرية على إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .