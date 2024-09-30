وزارة العمل: ندوة تثقيفية بعنوان “المرأة في ظل قانون العمل” بمحافظة الجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة تثقيفية بعنوان “المرأة في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 ” ، نفذها مكتب الجنوب والعمرانية التابع للمديرية بشركة NCR لماكينات الصرف الآلي ، بحضور 16 عامل من العاملين بالشركة ، تناولت الندوة حقوق المرأة العاملة فى القانون ، وسبل تمكينها إقتصادياً ورعايتها اجتماعياً وصحياً ، والتدريب الذي تقدمه المديرية على مهن جديدة للمرأة ، وذلك فى إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ، وجهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات ، وأضاف مدير المديرية ، أنه ألقى الندوة سلوى سالم مديرة المكتب ، وشيماء انور ، وماريانا فيكتور مفتشي المكتب ، كما أكد على الإستمرار فى تنظيم العديد من الندوات التثقيفية حول تمكين المرأة الاقتصادي وحقوقها في ظل قانون العمل ..