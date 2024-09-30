وزارة العمل: ندوة توعوية ولقاء تنسيقي مع قطاع التعليم الفنى بمحافظة الدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومكتب السلامة بالمطرية ، وذلك بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمطرية ، بحضور عدد 15 من العاملين بالمنشأة ، حيث جرى شرح جميع المخاطر البيولوجية والميكانيكية التي قد يتعرض لها العاملين بمحطات الصرف الصحي ، والتأكيد على ضرورة استخدام أجهزة الوقاية الشخصية أثناء العمل ، وكذلك التطرق لمناقشة دور وزارة العمل الفعال في التفتيش والتوجيه لتأمين بيئة العمل من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه جرى تنظيم لقاء تنسيقي مع السيد/ اشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية والوفد المرافق له ، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزاره العمل ووزارة التربية والتعليم فيما يخص التدريب المهنى ، وخلال اللقاء جرى استعراض بنود البروتوكول الموقع بين الوزارتين ، وإمكانيات مديرية العمل بالدقهلية ومراكز التدريب التابعة لها ، ومدى إمكانية الاستفادة من تلك المراكز فى تأهيل خريجى التعليم الفنى ، وتدريبهم للدخول الى سوق العمل ، وعرض فرص التوظيف التى تتوفر لدى المديرية بالقطاع الخاص عليهم لاختيار المناسب لكل متدرب ، حيث يهدف البروتوكول الى تنميه وتطوير التعاون بين الوزارتين بشان تطوير منظومه التدريب المهني والفني والاستفادة بإمكانيات كل مديريه لإحداث نقله نوعيه في منظومه التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واتفق الطرفان على عقد اجتماعات منتظمة لتفعيل البروتوكول ووضعه محل التنفيذ لتعظيم أوجه الاستفادة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.