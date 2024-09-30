بعد خسارة السوبر الإفريقى.. استمرار الحظر الإعلامى على لاعبى الأهلى

قرر مسئولو الإدارة فى النادى الأهلى، استمرار الحظر الإعلامى الذى تم فرضه على اللاعبين قبل مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الزمالك، والتى خسرها “المارد الأحمر”، وتحذير اللاعبين من استخدم حساباتهم الخاصة على مواقع السوشيال ميديا أو الإدلاء بأية تصريحات.

ويأتى هذا الإجراء من جانب مسئولو النادى الأهلى رغبة منهم فى فرض حالة من الانضباط داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر، وعدم خروج اللاعبين عن حالة الحظر الإعلامى المفروضة عليهم، حتى لا يتم توقيع عقوبات شديدة على من يخالف ذلك.