الأهلى يدرس منع لاعبيه من حضور المناسبات العامة إلا بإذن مسبق

يدرس مسئولو النادى الأهلى منع لاعبيه من حضور المناسبات العامة، أو الظهور في افتتاح بعض المشاريع الخاصة دون الحصول على إذن مسبق من سامي قمصان، وعدم تكرار ما حدث من فترة بعد ظهور كل لاعبي الفريق الأحمر وزوجاتهم فى افتتاح أحد المولات الخاصة.

ويأتى ذلك رغبة من مسئولى النادى الأهلى فى امتصاص حالة الغضب التى انتابت الجماهير الحمراء، من انشغال عدد كبير من اللاعبين بالظهور فى المناسبات العامة وعدم التركيز قبل مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الزمالك التى خسرها الفريق الأحمر.