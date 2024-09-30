تأكيدًا على الدور الريادي لمصر.. طوني جورج يُثمن توجهات السيسي بإرسال إغاثات عاجلة للشعب اللبناني

أشاد القس طوني جورج، مؤسس خدمة tC مصر والشرق الأوسط، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإرسال قوافل مساعدات وإغاثات طبية وغذائية إلى دولة لبنان، مع تأكيد الرئيس على الدعم المادي والمعنوي المصري الكامل للشعب اللبناني، وذلك انطلاقًا من الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم الأشقاء العرب في أوقات الأزمات، وترجمة عملية على حرص الدولة المصرية الدائم على الأمن القومي لكافة الدول العربية.

وجاءت توجيهات الرئيس المصري لمواجهة تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي واستهداف الاحتلال للأراضي اللبنانية بتأكيده على: “أن مصر ستظل دائمًا الشقيقة الكبرى للدول العربية وستظل خير سند لكافة الشعوب في المنطقة”.

وأكد “جورج” أن مصر بقيادة الرئيس السيسي دائمًا في مقدمة الدول التي تبادر إلى تقديم يد العون للأشقاء العرب في لحظات المحن والشدائد والظروف القاسية، ووجه مؤسس tC مصر دعوته للمجتمع الدولي بالقيام بدوره في إرساء السلام بالمنطقة، ووقف نزيف الدماء والتصعيد الراهن الذى يهدد الأمن الإقليمي والدولي، محذرًا من استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة الفلسطينية والأراضي اللبنانية، والتوسع في استخدام العنف، الأمر الذي يهدد الاستقرار المنطقة والعالم كله.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وأكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.