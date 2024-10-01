وزارة العمل: لقاء تنظيمي لتحقيق أهداف مبادرة “بداية” بمديرية العمل بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، اجتماعا تنظيمياً موسعاً مع مديري المناطق ، ومديري مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، لمتابعة سير العمل ، ودراسة المعوقات والصعوبات لتجنب حدوثها من أجل تحقيق أهداف وزارة العمل في ظل المباردرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” ، مع التشديد على بذل أقصى جهد لتوصيل الخدمة للمواطنين المستحقين بشكل لائق وكريم ، والعمل على زيادة فرص العمل اللائقة المتاحة فى القطاع الخاص داخل نطاق المحافظة ، للشباب من الجنسين، وتنفيذ البرامج التدريبية المهنية المجانية التي تؤهلهم لسوق العمل وفق خطط عمل وزارة العمل ، وتحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة ، ياتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتفعيل دورها فى خدمة المواطنين والمجتمع من خلال الأجهزة التابعة لها من مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل ، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة وتوصيل الخدمات والدعم لمستحقيها ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين ، ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة بالمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، أن ذلك اللقاء ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ،وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة ، وشددت مدير المديرية خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من الخطط الموضوعة لتحقيق أعلى درجات الإنجاز في كافة ملفات العمل داخل المديرية ، وتنفيذ توجيهات وزير العمل على أرض الواقع ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط أولاً بأول من خلال الإدارات المختصة بالمديرية وتقديم تقارير دورية حول معدلات الأداء لكافة المكاتب العاملة بنطاق المحافظة ، بحضور فوزي صابر وكيل المديرية ..