وزارة العمل: ندوة تثقيفية حول “ثقافة العمل الحر” بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لتوعية العاملين والمتطوعين بـ” الجمعية الخيرية الإسلامية” ، حول ثقافة العمل الحر، وصقل وتنمية مهارات وقدرات الشباب المهنية، والإرشاد المهني” وذلك بمركز ومدينة أبنوب ، بحضور عدد 20 شاب وفتاة من أبناء المركز ، تهدف الندوة إلى رفع الوعي بأهمية تنمية الشباب لقدراتهم ومهاراتهم كي تتواكب مع سوق العمل، فضلا عن كيفية إعداد السيرة الذاتية بشكل احترافي ، وذلك في إطار حرص المديرية وأجهزتها على عقد العديد من الندوات التثقيفية من أجل تغيير الفكر السائد عن التعليم الفني، وكذلك الإرشاد المهني للشباب ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة ..

وأفاد علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وأضاف مدير المديرية أن تلك الندوة التثقيفية تناولت أهمية الإرشاد المهني، فضلاً عن تغيير الفكر الشائع عن التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية، والتنويه إلى أهمية التعليم الفني كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول، حيث أنه يساهم في تأهيل كوادر مهنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل بشكل فعّال، وفي ظل التطورات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، كما أصبح التعليم الفني خياراً استراتيجياً للشباب الباحثين عن فرص مهنية متميزة ومستقبل واعد، حاضر خلال الندوة سحر علي مدير إدارة التشغيل الداخلي، وأحمد عبد الكريم أبو حطب أخصائي التنمية الاقتصادية والتكتلات بوحدة التنفيذ بمحافظة أسيوط، وصلاح عباس مدير مكتب تفتيش أبنوب .