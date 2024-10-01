وزارة العمل: اليوم أخر موعد للتقدم على 950 فرصة عمل لشباب القاهرة

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الفرص تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية أن تلك الفرص جرى توفيرها بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص ، وهى : شركة جيزة للغزل والنسيج ، وهايبر سامي سلامة ، ومستشفي الجنزوري التخصصي ، وشركة كوفتا ، وشاورما الريم ، وشركة انسيا مصر للتجارة ، والصفا للحبوب ومنتجاتها ، وسمارت سينس ، والمصرية لنظم المعلومات( اكسيد) ، وكونكورد للهندسة والمقاولات ، وشركة الاميدا فاينانشيال ليمتد(مستشفي السلام الدولي ) ، وشرق الدلتا للمقاولات ، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك للعمل فى المهن الاتية: مهندسين تخصصات مختلفة ، وأطباء ، وصيادلة ، ومحاسبين ، ومدير مشروع ، وخدمة عملاء ، ومدخل بيانات ، وتمريض ، وطباخين ، ومساعد شيف ، وفنين جميع التخصصات ، وعمال عاديين ونظافة ، وعمال مخازن ، وجميع مهن الفندقة ، وموظفين ممرات ، واليوم آخر موعد للتقدم عليها ، من خلال الرابط الإلكتروني التالى :