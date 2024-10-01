الأهلى ينافس على برونزية مونديال اليد بعد خسارته أمام ماجديبورج الألمانى

خسر فريق النادى الأهلى لكرة اليد أمام نظيره ماجديبورج الألمانى 28-24، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم «الثلاثاء»، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

حسم الأهلى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-12، وظل متقدمًا مع بداية الشوط الثانى، قبل أن يتراجع فى الدقائق الأخيرة من المباراة ويخسر بنتيجة 28-24.

وينافس الأهلى على المركز الثالث أمام برشلونة الإسبانى، الذى خسر بدوره فى وقت سابق من اليوم مباراة نصف النهائى الثانى، فيما يلتقى ماجديبورج مع نظيره فيزبريم المجرى على كأس البطولة مساء «الخميس» المقبل.