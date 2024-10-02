وزارة العمل: ندوة توعوية حول “عمل الأطفال” بمحافظة القليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، فعاليات ندوة للتوعية تحت عنوان “عمل الأطفال فى إطار القرار رقم 215 لسنة 2021 فى ظل أحكام قانون العمل وقانون الطفل” ، وذلك بمقر المجلس القومى للسكان فرع القليوبية ، جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة المشاركة الاجتماعية بديوان عام المحافظة ، والمجلس القومي للسكان ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وجمعية الهلال الأحمر ، بحضور عدد 25 من الرائدات الريفيات ، وقد تناولت الندوة شرح عدة موضوعات منها : ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 ، ودور وزارة العمل في التوعية والتوجيه حول هذا الأمر، والمعايير الدولية في هذا الشأن ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضافت مدير المديرية ، أن الندوة تضمنت استعراض الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2025) ، والتي تهدف إلى رعاية وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال في سوق العمل تطبيقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وقانون الطفل 12 لسنة 1996 ، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، بحضور د/ دعاء أحمد “مدير إدارة المرأة والطفل ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” ، وهشام إبراهيم مدير إدارة المشاركة الاجتماعية بديوان عام المحافظة ، وراندا عبد الحميد “مديرة فرع المجلس القومى للسكان فرع القليوبية” ، وفوزى صابر وكيل مديرية العمل ، وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر لوزارة العمل لما تقدمه المديريات والأجهزة التابعة لها داخل المنشآت من دور توعوي يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصر أساسي من عناصر التنمية للمجتمع.