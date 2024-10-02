العين: نرفض التقليل من مباراة الأهلى.. ونسعى لتحقيق الفوز فى القاهرة

رفض مدير فريق العين الإماراتى أحمد الشامسى، التقليل من مباراته مع النادى الأهلى فى بطولة كأس القارات المقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر الجاري.

وقال أحمد الشامسى في تصريحات إعلامية: «العين فريق كبير وبطل آسيا وصاحب إنجازات محلية وقارية وعالمية، ووجوده فى كأس القارات لم يأتِ من فراغ، وهذا ينطبق أيضًا على الأهلى فهو بطل أفريقيا ومن أكبر الفرق الإفريقية والمصرية وإنجازاته تتحدث عنه».

وأضاف أحمد الشامسى: «لا بد أن نتحدث عن الأهلى باحترام بعيدًا عن التلميحات التى تقلل من شأنه، لأن الحرب فى كرة القدم ليست سياسة نادى العين القائمة على احترام المنافس أيًا كان».

وأكمل مدير نادى العين أحمد الشامسى تصريحاته، قائلًا: «نحن نحترم الجمهور المصرى عامة ومشجعى الأهلى خاصة، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة ولكننا سنذهب إلى القاهرة من أجل الفوز وليس سواه».

وأختتم مدير فريق العين الإماراتى أحمد الشامسى تصريحاته، قائلًا: «فإذا حدث وكان من نصيبنا الفوز فمن حقنا أن نسعد ونفرح ونحتفل وإذا فاز الأهلى فسنصفق ونبارك له وندعمه فى باقى المشوار وهذه أخلاق العين التى تربينا عليها».