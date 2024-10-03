وزارة العمل: دورة تدريبية مجانية على مهنة “نجارة الأرابيسك” بمحافظة الوادى الجديد

تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ، تنفيذ برنامج تدريب مهني مجاني ، على مهنة “نجارة الارابيسك” وذلك لاستغلال خامات البيئة وإحياء المهن التراثية وتشجيع لإقامة مشروعات صغيرة للفتيات ، والتى يستفيد منها 15 متدربة ، بالوحدة المحلية لقرى الجديدة ، واستعراض منتجات المتدربات خلال الدورة، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أيضاً أنه جرى تنظيم ندوة للتوعية في مجال المساواة بين الجنسين في مجالات العمل ، بمقر مدرسة الخارجة الثانوية للبنات ، بحضور 50 من الطلبة والعاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية ، نظمتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية بالتنسيق مع مكتب التربية الاجتماعية بالإدارة التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ، تضمنت موضوعات الندوة : التعريف بأهمية المساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة اقتصادياً في ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك دور الدولة في حماية وتمكين المرأة اقتصاديا وتدريبها على مهن يحتاجها سوق العمل ..