الأهلى يحصد برونزية كأس العالم لأندية اليد بعد الفوز على برشلونة

حصد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالفوز على فريق برشلونة لكرة اليد بنتيجة 32-29 .

وتعد هذه المواجهة هى الثانية للأهلى أمام برشلونة فى هذه النسخة، حيث تلقى الفريق الأحمر الخسارة فى ثان مواجهاته بالدور الأول من الفريق الإسبانى بنتيجة 31-23 .

وخسر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى 28-24 ، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، ليضرب فريق ألمانيا موعدا مع نظيره فيزبريم المحترف ضمن صفوف يحيى الدرع نجم الزمالك السابق فى النهائى لتحديد صاحب اللقب فى الثامنة مساء اليوم “الخميس”.