القومي للمرأة ينظم ورشة تدريبية للسيدات على حرفة الحلي بمحافظة البحيرة 

نظم المجلس القومي للمرأة تدريب متقدم على حرفة الحلي، استهدف سيدات محافظة البحيرة، وذلك في إطار مشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية” الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تضمن التدريب تعليم السيدات المرحلة الأخيرة من حرفة الحلي ألا وهي اللحام بعد عدة تدريبات على مراحل الحرفة المختلفة مثل نشر النحاس والبرد ثم تشكيل السلك النحاسي وتطعيمه بالنسيج والخرز أو غرز المكرمية.

وهدف التدريب إلى تعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.