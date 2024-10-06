حماة الوطن: ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل استعادة أمجاد وروح النصر العظيم

هنأ الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر 1973، موضحا أن نصر أكتوبر المجيد يعد روح تتجدد في نفوس المصريين، وهذه الذكرى تمثل لهم استعادة الأمجاد وروح النصر العظيم الذى حققه المصريون بعدما ضحوا بأرواحهم من أجل تراب الوطن، دفاعا عنه من أجل استرداد كل شبر من الأرض.

وأضاف: أن المصريين في حرب أكتوبر أعادوا للوطن كرامته وهيبته وأرضه التي سرقت منه، وقدموا أرواحهم فداءً لمصر بعزيمة وإرادة، ليُسطر انتصارا عظيما سيظل علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر والوطن العربي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوثيق هذا الانتصار وتعريف الأجيال المتعاقبة من الشعب المصري بالتضحيات الكبيرة التي حققها المصريين في تلك الحرب، واستلهام روح أكتوبر لحشد كل الطاقات في معركة التنمية الشاملة التي تتم في الجمهورية الجديدة.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن حرب أكتوبر غيرت مجرى التاريخ وموازين القوى ورسمت صورة مضيئة لتلاحم الشعب وقدرة وقوة وعزيمة القوات المسلحة، حيث ستظل 6 أكتوبر عيدا للعزة والكرامة ورد الاعتبار، محفورا في قلوب المصريين وذمة التاريخ بحروف من نور، وتأتي الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم لتؤكد من جديد أن مصر تمتلك قيادة وشعبا وقوات مسلحة قادرة دوما على الدفاع عنها ضد أي متربص.

وأوضح أن أبطال القوات المسلحة لا يزالون يضربون أروع الأمثلة في الحفاظ على أمن مصر القومي، واستكمال المسيرة بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة، لمواصلة تعمير أرض الفيروز وكل شبر من أرض الوطن، مؤكدا ضرورة أن يقف الجميع في صف واحد في خدمة الوطن والدفاع عن حقوقه ومكتسباته وأرض وطنه.