صندوق مكافحة  الإدمان ينظم زيارة للمتعافين  إلي بانوراما أكتوبر 

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي زيارة للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة ” بديلة العشوائيات ” الأسمرات وحدائق أكتوبر وروضة السيدة والمحروسة وروضة السودان وأهالينا والخيالة ” إلي بانوراما أكتوبر بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة ، وذلك في إطار حرص الصندوق على تنمية روح الولاء والانتماء لدي المتعافين لوطنهم، ،بالإضافة إلى تنمية وعي المتعافين بتاريخ مصر الحافل بالبطولات وبالإنجازات، من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتعريفهم بالمشروعات القومية وبأنجازات الدولة المصرية

خلال الزيارة تعرف المتعافون من الإدمان على تاريخ إنشاء البانوراما ، تخليدًا لانتصارات أكتوبر المجيدة وتوثيقًا لبطولات القوات المسلحة من خلال عرض تفاعلي مميز باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة ،كما تفقدوا قاعة البانوراما وهي عبارة عن منصة دائرية وتحركت بهم المنصة ليشاهدوا صورا جدارية تمثل حرب أكتوبر المجيدة، مع قاعة عرض أخرى لأفلام تعرض مشاهد من حرب 1973، و تم تنظيم زيارة للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق الى مزار تبة الشجرة بمحافظة الإسماعيلية والتعرف على كيفية تحطيم خط بارليف وهو أحد أهم المزارات التاريخية التي تسرد الكثير من بطولات الجيش المصري وتضحياته، وأحد أشهر المواقع الأثرية الشاهدة على أشهر المعارك في حرب أكتوبر.

وأشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،الى أن الهدف من تنظيم زيارة للمتعافين الى المزارات التاريخية هو العمل على تنمية روح الولاء والانتماء لوطنهم، ،بالإضافة إلى تنمية الوعى لديهم بتاريخ مصر الحافل بالبطولات وبالإنجازات ،لافتا إلى استمرار تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة للمتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى للحد من الانتكاسة والدمج المجتمعي ، كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية وأنشطة رياضية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة