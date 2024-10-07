وزير الصحة يكشف أمام النواب تراجع معدلات الإنجاب

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تراجع معدل الإنجاب ليصل إلى 2.5 لكل سيدة بعدما كان 2.8.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأرجع الوزير أسباب انخفاض معدلات الإنجاب إلى جهود الحكومة فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية.