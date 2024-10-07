البرلمان يحيل بيان وزير الصحة للجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه

قرر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، إحالة بيان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعد انتهاء وزير الصحة من إلقاء بيانه، والذي تناول العديد من الملفات وقطاعات عمل الوزارة.

ودعا وكيل مجلس النواب، لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بسرعة عقد اجتماع للجنة لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الدكتور خالد عبد الغفار ولمن يرغب من النواب من غير أعضاء اللجنة الحضور لإبداء الرأي والملاحظات.