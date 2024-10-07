على معلول يواصل أداء برنامجه التأهيلى بالأهلى

واصل لاعب الأهلى، التونسى على معلول، أداء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، والذى تعرّض له خلال مباراة الترجى التونسى بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الماضية.

ويعود علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من 20 نوفمبر المقبل، حيث سينتظم فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى، وبعدها يتم تقييم مستواه الفنى قبل حسم مسألة قيده فى قائمة الموسم الجديد.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة اليوم “الإثنين”، والتى ركز خلالها الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التى تشهد العديد من التحديات، فى مقدمتها بطولة السوبر المصرى.