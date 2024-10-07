بدعوة من ناصر الخليفى.. الخطيب يطير إلى اليونان غدًا

يغادر رئيس النادى الأهلى، الكابان محمود الخطيب غدًا “الثلاثاء” إلى اليونان، وذلك لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية، والتى تجرى خلال الفترة من 8 – 10 أكتوبر الجارى.

يرافق رئيس النادى فى رحلته أمين صندوق النادى خالد مرتجى، والمنسق العام للأهلى أثناء مشاركاته «التسع» فى بطولة كأس العالم للأندية على مدار السنوات الماضية.

وكان رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفى، قد وجه الدعوة لـ محمود الخطيب عقب تتويج النادى الأهلى بدورى أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة فى بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية فى يونيو القادم.

يشارك فى الجمعية العمومية مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.