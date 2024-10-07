ستاد أبيدجان يُعلق على مواجهة “الأكبر” فى أفريقيا

تحدث مدير الاتصال بنادى ستاد أبيدجان الإيفوارى أوليفيا نانا، عن اللعب أمام النادى الأهلى فى دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالى 2024-2025.

وأوقعت القرعة التى أجريت اليوم، فريق ستاد أبيدجان فى المجموعة الثالثة لدور المجموعات من أبطال أفريقيا وسيواجه: “الأهلى المصرى، وشباب بلوزداد الجزائرى، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى”.

وقال نانا فى تصريحات إعلامية، أن مواجهة الأهلى ستكون مميزة للغاية لأنه أفضل فريق فى أفريقيا، وسيعمل فريقه على تقديم مباراة رائعة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وأكد مدير الاتصال بنادى ستاد أبيدجان أن فريقه سيواجه خصمًا ليس سهلاً لأنه أكبر فريق فى القارة السمراء.

أشار نانا إلى تحليل طريقة لعب الأهلى وجعل الفريق مُستعد ذهنيًا لاستغلال الحضور الجماهيرى أمام المارد الأحمر.

وأشاد بحامل اللقب وأنه يضم الكثير من اللاعبين الدوليين منهم محمد الشناوى حارس المرمى والمدير الفنى السويسر٣ي مارسيل كولر الذ٣ي لديه سمعة مرموقة.

كما علق مدير الاتصال بالنادى الإيفوارى على خسارة الأهلى لقب السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بأنه شاهد المباراة وأن الأهلى عظيم حتى لو خسر السوبر.