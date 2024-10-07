مدرب بلاك بولز: سنواجه الزمالك بتاريخه الحافل بالإنجازات

صرح مدرب فريق بلاك بولز الموزمبيقى هيلدر دوارتى، تعليقا على مواجهة الزمالك فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2024-2025.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية عن وقوع البطل في المجموعة الرابعة مع أندية: “إنيمبا النيجيرى، المصرى البورسعيدى، بلاك بولز الموزمبيقى”.

ويصطدم الفريق الموزمبيقى فى أولى مباريات دور المجموعات بمواجهة حامل اللقب فى الجولة الأولى يوم 28 نوفمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولى.

وسيستضيف فريق بلاك بولز الموزمبيقى نظيره فريق نادى الزمالك، فى الجولة الخامسة يوم 12 يناير 2025.

وقال مدرب بلاك بولز أن جميع الفريق يستحقون الاحترام، مؤكدًا أن مواجهة الضيوف فى مومبيق لن تكون سهلة بالنسبة للخصوم.