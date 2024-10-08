القومي للمرأة يزور قريتى طحانوب وكفر الصهبي للتعرف على مشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى

فى إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة لبناء الانسان” ، نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً فى لجنة المرأة الريفية زيارة الى قريتي طحانوب وكفر الصهبي بمحافظة القليوبية ، بهدف تعريف السيدات المستهدفات الجدد بمشروع تحويل المخلفات الزراعية الى سماد عضوى ، وذلك ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين المجلس ومؤسسة سان جوبان ..

استعرضت الدكتورة هالة يسرى المقرر المناوب للجنة، دور المجلس القومى للمرأة طبقا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وأشارت إلى تبنى لجنة المرأة الريفية لمحور التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال مشروعات تدوير المتبقيات النباتية وتحويلها الى سماد عضوى له قيمة إقتصادية مرتفعة، تدر دخل على المرأة الريفية وتتيح لها الصرف على أسرتها، وبالتالى تساهم فى زيادة الدخل القومى .

وقد عبرت شيرين بركات مقرر فرع المجلس بالمحافظة عن سعادتها باستمرار النجاح الذى تحققه مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة وتوسيع نطاقها الى أكثر من محافظة ، خاصة بعد نجاح التجربة الخاصة بمشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى فى محافظة المنيا، مؤكدة أنه سوف يتم تنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدنى من أجل إنجاح المشروع وتحقيق أكثر استفادة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات .

وعرضت الدكتورة منى حمدى منسق المشروع الخطوات التنفيذية التى سوف يتم اعتمادها لتحقيق التقدم فى المشروع ، وأهمية الوعى بقيمة المشروعات الريادية وتنفيذ السيدات لمشروعات فى داخل بيئتهم المعيشية مدرة للدخل مع انخفاض التكاليف التشغيلية لها ، مشيرة الى جهود دكتور صلاح يوسف خبير المشروع فى التوصيل الجيد للمعلومات وتحقيق ريادة حقيقية فى إدارة المشروع من خلال اتقان عملية الإنتاج .