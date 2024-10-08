القس طونى جورج: كلمة الرئيس السيسي اليوم تأكيدًا لتوازن سياستنا الخارجية عبر التاريخ

أشاد القس طوني جورج، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، والتي أكد خلالها رئيس الجمهورية على “أن مصر تسعى دائمًا للسلام والأمن والأمان، وأنه لا توجد أية أجندات خفية تجاه أحد، كما أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أرض الوطن وحماية حدوده”.

وقال طوني جورج مؤسس خدمة tC مصر والشرق الأوسط: إن كلمة الرئيس في كافة المناسبات تأتي لتؤكد توازن سياسة مصر الخارجية واعتدالها على مدار التاريخ قديمًا وحديثًا، ولدى مصر مبادئ ثابتة لا تتغير، وهي أن بلادنا لا تسعى سوى لسلام منطقة الشرق الأوسط والعالم، فلا نملك أجندات خفية أو أطماع خارجية، خاصة وأن كلمة رئيس الجمهورية جاءت في ظل ما تشهده المنطقة من توترات كبيرة، في الوقت نفسه دولتنا المصرية قادرة على مواجهة التحديات، وتخطي العقبات تحت قيادة حكيمة وجيش وطني قوي مهمته الأولى والمقدسة هي الدفاع عن مصر وأمنها واستقرارها، وهو ما أكد عليه الرئيس بقوله: إن الدولة المصرية حققت النصر في أكتوبر 1973 رغم فارق الإمكانيات، بالإرادة والرؤية العبقرية التي سبقت عصرها حققت لمصر السلام حتى الآن، فالحرب هي الاستثناء والسلام والبناء والتنمية هي الأساس، وكان ما يحدث في المنطقة اختبارًا حقيقيا لهذه الاستراتيجية.

وتابع: “أيضًا يحرص الرئيس السيسي في كلماته على طمأنة الشعب المصري في ظل قواته المسلحة، بقوله: “طالما تحققت اليقظة والانتباه وتوافر الاستعداد والتدريب، فلا خوف أبدًا”.

وحذر “جورج” من أن عدم الاستقرار في بعض دول المنطقة سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي الأخذ والتعامل بالرؤية المصرية في ضرورة سرعة وقف الحرب وحماية المدنيين وإحلال السلام الشامل ووقف توسيع دائرة الصراع، وأن موقف مصر ثابت لا يتغير في دعم القضية الفلسطينية الرافض لأي محاولات للتهجير القسري حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، والحل في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وهى السبيل الوحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، والسلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام للشعوب.

ووجه الرئيس السيسي كلمة، اليوم، للقيادة العامة للقوات المسلحة قائلًا: “طالما تحققت اليقظة والانتباه وتوافر الاستعداد والتدريب، فلا خوف أبدا”.

وشهد اليوم استعراض العميد أركان حرب طاهر غريب طاهر، أمام الرئيس السيسي القوات المشاركة في الاصطفاف من أمام نقطة المشاهدة، بداية عناصر المدفعية والدفاع الجوي وقوات الصاعقة وقوات الصاعقة البحرية والقوات الجوية وعناصر المنظومة صقر وغيرها من القوات، شارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة.