علاء عصام يقترح تشكيل لجنة خبراء تناسب مجالات “المنح” التي تحصل عليها مصر

اقترح النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ أن يتولى مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من الخبراء في المجالات التي تناسب المنح، مثل مجالات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية، الإليكترونيات، التصنيع الأخضر، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من تلك المنح المقدمة لمصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة طريقة إقرار الموافقة على “الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024.

ويرى نائب التجمع: أن مقترحه في إطار اختيار الشخص المناسب في المنصب المناسب، لا على أساس المحسوبية التي تؤدي لخسارة الكفاءات والشباب المبدع في مجاله، والخروج من دائرة توظيف “المعارف” و”الواسطة” وإهدار المنح في غير موضعها، وذلك لتحقيق النهوض الحقيقي والاستفادة من الشراكات الدولية والاتفاقيات التي توقع عليها مصر.

وأشاد نائب التجمع بالاتفاقية، مؤكدًا إنها دليل على الشراكات المصرية الدولية حققت الهدف المرجو منها والإنجاز المطلوب.