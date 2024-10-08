اتصالات النواب: تراخيص 5G أنعشت الاقتصاد الوطني بـ30 مليار جنيه

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع الاتفاق بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكلٍ من شركات أورانج مصر للاتصالات، وفودافون مصر للاتصالات، وإى آند مصر، للترخيص بتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، بقيمة تراخيص تشغيل حوالى 675 مليون دولار وذلك مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة ، مؤكدا بان وزارة الاتصالات تسير بخطوات ثابته ، وداعمة للموازنه العامه وانعشت الاقتصاد الوطني بما يزيد علي 30 مليار جنيه.

وأضاف بدوي: أن جهود وزارة الاتصالات حققت اهدافها في العديد من المجالات وأن الترخيص لشركات المحمول الأربعة بتشغيل خدمات الجيل الخامس سيعزز التنافس فى السوق المصرى فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن وسيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمى حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، ودعم ركائز الثورة الصناعية بتشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

واستكمل رئيس اتصالات النواب: أن خدمات الجيل الخامس ستفتح آفاقًا جديدة فى المستقبل للاستخدامات للحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت فائق السرعة وأكد أن هذه التقنيات ستلعب دورًا محوريًا فى تسريع مشاريع التحول الرقمي، التى باتت جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية.