المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي أكدت مسئولية مصر التاريخية ودورها الريادي تجاه القضية الفلسطينية

ثمن الربان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية.

وقال جودة: إن كلمة الرئيس السيسي كاشفة لكل الحقائق وتأكيد للدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والكلمة عكست مسئولية مصر التاريخية ودورها الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، كما أبرزت التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف، سواء من خلال الوساطة التي تقوم بها مصر للتهدئة بين الأطراف المتنازعة، أو من خلال الجهود المبذولة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن مصر لن تتخلى عن دورها المحوري في المنطقة وستواصل دعمها الثابت لتحقيق الاستقرار والسلام العادل، وحديث الرئيس السيسي جاء في ظل ظروف إقليمية بالغة الدقة، مما يعكس حرص الدولة المصرية على استعادة الاستقرار في المنطقة وحماية الأمن القومي العربي، ومصر تدرك جيداً أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

مشيدًا بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية حدود الوطن وتأمين مقدراته، مؤكداً أن تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة يعكس جاهزية وكفاءة القوات المسلحة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي والإقليمي.