طريق الموت.. طلب إحاطة في البرلمان لوزير النقل لسرعة ازدواج طريق الباجور- بنها الإقليمي

تقدم النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والى الفريق كامل الوزير وزير النقل بشأن أعمال صيانه ورصف الطريق الإقليمي الواقع بين مدينتي الباجور وبنها.

وقال البرعي: إنه تم تشغيل الطريق للاتجاهين فى حارة واحدة نظرا لاعمال الصيانه والرصف الأمر الذى ترتب علية وقوع العديد من الحوادث البشعه بشكل يومي، مطالبًا برصف وصيانة الطريق الإقليمي فى المسافة من مدينه الباجور إلى مدينة للحد من الحوادث المتكررة بشكل يومى.

وأكد النائب أن عدم الانتهاء من ازدواج الطريق الإقليمي تسبب فى ازعاج الكثير من أبناء الدائرة وأصبح يسمى بطريق الموت ،بسبب تزايد الحوادث، مطالبًا بسرعة تنفيذ الأعمال والصيانة وضم شركات أخرى للعمل على الاقتصار المدة الزمنية..

واشار ” البرعى” إلى أنه لا أحد ينكر الطفرة الحقيقية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لاسيما في مجال الطرق والكباري، وإعادة رصف الطرق والمحاور، إلا إن حوادث الطرق تؤثر على المواطنين وليس من المعقول أن تهدر أرواح المواطنين بهذا الشكل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى قلقه الشديد بسبب تحرك ما يزيد على 65 مليون شاحنة الطرق فى مصر، وهو ما يتطلب الصيانة الكاملة لجميع الطرق لخفض معدل الحوادث.