نائب وزير الصحة يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات ميكنة القطاع الصحي وتعزيز الرقابة

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التعاون في مجال الميكنة والتحول الرقمي للقطاع الصحي، من أجل حوكمة العمل الصحي وتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة..

ركز الاجتماع على الوصول إلى أفكار ورؤى متطورة تدعم توسيع تطبيق آليات التحول الرقمي،كما تم بحث التعاون في إعداد تقارير الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع الصحي، ضمن أطر تشريعية وضوابط محددة، مؤكدًا أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، ما يسهم في تحسين الرقابة على مختلف قطاعات وهيئات القطاع الصحي.

و تناول أيضًا التعاون في مكافحة مرض السل ومرض نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى تقديم العلاج الوقائي للحالات المصابة،كما تم بحث آليات تقوية نظام الترصد الوبائي باستخدام التحول الرقمي، بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة، وتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن الدرن بالأشعة السينية.

و ناقش الاجتماع التعاون لوضع رؤى متطورة لرقمنة القطاع الصحي، بما في ذلك توفير لوحات تحكم تساعد المسؤولين في اتخاذ القرارات بناءً على مؤشرات الأداء،كما تمت مناقشة تقديم الدعم خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024،وتم الاتفاق على تدريب العاملين في مختلف المجالات الصحية، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لضمان تنفيذ خطة التدريب وتحقيق المستهدفات اللازمة لتحسين مستوى الأداء الصحي في مصر.