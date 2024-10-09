القومي للطفولة يشكر وزارة الداخلية لتقدم خدمات مجانية لذوى الاعاقة البصرية

نوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لتوجيهاته بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.. والتأكيد على تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية لهم ومشاركتهم الاحتفال بــ “اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء” الموافق 15 أكتوبر 2024 … حيث وجهت وزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان باستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهم بالمجان، اعتبارا من يوم 15 أكتوبر 2024 ولمدة أسبوع (بكافة محافظات الجمهورية).