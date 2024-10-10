عبد الشافى يجدد مع الزمالك «على بياض».. ومحاولات لفسخ عقد سامسون بالتراضى

اقتربت إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، من إعلان تجديد عقد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى محمد عبد الشافى، خلال الفترة المُقبلة.

وجدد محمد عبدالشافى عقده مع نادى الزمالك لمدة موسم على بياض، وذلك فى إطار حرص الإدارة على المحافظة على اللاعب، كونه أحد رموز القلعة البيضاء.

وستشهد الساعات القليلة المقبلة، جلسة بين إدارة نادى الزمالك ولاعب الفريق البنيني سامسون أكينيولا، من أجل مناقشة فسخ عقده بالتراضى وحصوله على جزء من عقده ولكن على أقساط.

وفى حال تمسك اللاعب بالحصول على عقده كامل الزمالك، سوف يقيد اللاعب فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل مع استمرار تدريبه بشكل انفرادى.