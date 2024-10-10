محمد الدماطى: البعض يُصدر مشاكل للأهلى إعلاميًا.. ولن يتم تقييم كولر بخسارة بطولة من

صرّح عضو مجلس إدارة النادى الأهلى محمد الدماطى، حول تعرض ناديه للظلم الإعلامى فى الفترة الماضية، إلى جانب مستقبل السويسرى مارسيل كولر مع فريق الكرة.

وقال محمد الدماطى فى تصريحات مُتلفزة: «أحيانًا يتم التربص بالنادى الأهلة إعلاميًا، لكن لن أقول النادى الأهلى مظلوم إعلاميًا».

وتابع الدماطى: «هناك قيادات فى بعض القنوات المهمة تميل لتشجيع نادٍ آخر، وهنا يتم تصدير للمشاكل».

ورد الماطى على مستقبل مارسيل كولر بعد خسارة السوبر الأفريقى، قائلًا: «فى الموسمين الماضيين الفريق حقق كل شيء من حيث البطولات، ولن نُقيم مدرب بعد خسارة بطولة من مباراة واحدة، وكان من الممكن أن نفوز على الزمالك».

وأنهى الدماطى تصريحاته، قائلًا: «التقييم سيكون على الدورى أو دورى الأبطال وبعد نهاية الموسم، لنرى مثلاً بيب جوارديولا خسر مع مانشستر سيتى أمام يونايتد بطولة الدرع الخيرية ولم يرحل».