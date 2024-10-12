مارسيل كولر يرفض إجراء تغييرات فى حراسة مرمى بالأهلى بالسوبر المصرى

رفض المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، إجراء تغييرات فى مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة التى يخوض فيها الفريق إرتباطات قوية محليًا وأفريقيًا وعالميًا يأتي فى مقدمتها السوبر المصرى بالإمارات.

وتمسك المدرب السويسري بمواصلة الدفع بالحارس الأساسى محمد الشناوى فى مباريات الفريق المقبلة، رافضًا إقتراحات طرحها البعض فى النادى والجهاز بمنح الفرصة للحارس الشاب مصطفى شوبير.

وأكد المدير الفنى أن الشناوى سيواصل الدفاع عن عرين الأهلى الفترة المقبلة مؤكدًا أن هذا لا يقلل من كفاءة وقدرات مصطفى شوبير، والذى قدّم نفسه بشكل رائع للجمهور الموسم الماضى حينما دافع عن عرين الأهلى ببراعة، وساهم فى تتويج المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا حينما غاب محمد الشناوى للإصابة.

وتحدث المدير الفنى مع جهازه المعاون فى النادى الأهلى خلال الفترة الأخيرة، بشأن عدة أمور فنية خاصة بالفريق، منها حراسة المرمى وأكد المدرب السويسرى، إنه مُعجب بالتنافس الشريف بين الحراس الثلاثة، الشناوى وشوبير والحارس الصاعد حمزة علاء، موضحًا أنه سيمنح الجميع الفرصة كاملة، ولكن فى الوقت المناسب.