فى افتتاح معرض دار المعارض للكتاب..” الجيزاوي ” : حريصون علي إثراء الوعي المجتمعي ونشر الثقافة

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر معرض دار المعارف للكتاب والذي تنظمه الجامعة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين .

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الصحفى إبراهيم جودة المشرف على المكتب الإعلامى بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي تنظيم تلك المعارض الثقافية لإثراء الوعي المجتمعي ونشر الثقافة لدي أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ، مشيرا إلي أن دار المعارف تضم موسوعة كبيرة من الكتب النادرة في مختلف التخصصات.

ووجه ” الجيزاوي ” الشكر إلي مؤسسة دار المعارف فى تنظيم المعرض ونشر ثقافة العلم والمعرفة

من جانبه أضاف المهندس رزق عبد السميع أن المعرض يضم أحدث الإصدارات والمؤلفات والموسوعات وكتب الأطفال فضلا عن كنوز دار المعارف من روائع سلسلة أقرأ وذخائر العرب والمكتبة الخضراء والمغامرون الخمسة والكتب الدينية وغيرها من الكتب الأدبية.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المعرض يضم أكثر من 2000 نسخة فى مختلف التخصصات والفنون مشيرة الى أن المعرض يفتح أبوابه يوميا للطلاب وجميع منسوبى الجامعة.