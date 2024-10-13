“الاسكان”: إجراء القرعة العلنية لحجز 32 وحدة طعام متنقلة بمدينة العاشر من رمضان

صرح اعلاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحجز 32 وحدة طعام متنقلة، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، ومجلس الأمناء، لضمان النزاهة والشفافية، في إطار جهود دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب .

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن القرعة شهدت إقبالاً كبيراً من المتقدمين، حيث تقدم للحصول على تلك الوحدات العديد من المواطنين الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة في مجال تقديم الأطعمة المتنقلة.

وأشار المهندس علاء عبداللاه، إلى حرص الجهاز على دعم المزيد من الأفكار المبتكرة في قطاع الأغذية المتنقلة، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمساهمة في نجاح هذا النوع من المشاريع.

وفي ذات السياق، قام المهندس علاء عبداللاه، بجولة تفقدية موسعة، شملت مدخل المدينة، مروراً بحديقة الكفراوي، وصينية مسجد فريق فريد خميس، إضافة إلى الحي الثالث عشر، كما شملت الجولة الموقف الإقليمي الجديد، حيث استمع لشكوى المواطنين المتعلقة بنقص خدمات النقل وأزمة “السرفيس” الداخلي.

وللتعامل مع هذه الأزمة، قام رئيس الجهاز باتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص في وسائل النقل من خلال توفير أوتوبيسات النقل الداخلي، بهدف التخفيف من حدة الأزمة وتحسين حركة النقل داخل المدينة.

وفي سياق متصل، واصلت لجنة الموقف، لليوم الثاني على التوالي، جهودها المكثفة لضبط السيارات المخالفة التي تعمل بدون تصاريح قانونية، وتستهدف اللجنة من خلال هذه الحملة المستمرة تعزيز النظام المروري وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المركبات، وتم تحرير العديد من المخالفات بحق السائقين المخالفين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على التصاريح اللازمة.