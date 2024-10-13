برلماني: كلمة السيسي بأسبوع القاهرة للمياه تأكيد أن أمن مصر المائي خط أحمر

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والتي أكد فيها أن أمن مصر المائي هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وقال النائب: إن حديث الرئيس السيسي يعكس الحرص البالغ الذي توليه القيادة السياسية لقضية المياه، باعتبارها مسألة أمن قومي تتعلق بحياة الشعب المصري وأجياله القادمة.

وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية هامة تجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات التي تواجه الموارد المائية، ووضع الحلول المبتكرة لضمان تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، وأشار إلى أنه يأتي تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته على حماية حقوق مصر المائية في وقت حرج، يتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية والدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، لم تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوقها المائية المشروعة، ودعت باستمرار إلى التفاوض والحوار للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ مصالح جميع الأطراف فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي.

وشدد النائب على أن موقف مصر الثابت بشأن حماية حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل يعكس اهتمام الدولة بتأمين احتياجات مواطنيها من المياه، والتزامها بدورها الإقليمي في تعزيز التعاون المائي بين دول حوض النيل، كما أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، من خلال تنفيذ مشاريع قومية ضخمة لتحسين كفاءة استخدام المياه، مثل مشروعات تبطين الترع، وإنشاء محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر، والتي تسهم في توفير مصادر مياه جديدة وتعزيز الاستفادة من كل قطرة مياه.