غدا.. حقوق المنيا تنظيم احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنيا، ندوة تثقيفية عن الخداع التخطيط العسكري والخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر وذلك بمناسبه انتصارات أكتوبر العظيمة، وذلك غدا الإثنين، بحضور اللواء محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الأسبق.

وصرح الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن تنظيم الندوة يأتى في إطار احتفالات محافظة المنيا بانتصارات أكتوبر المجيده، حيث تحرص الكلية على المشاركة فى تلك الاحتفالات، و من المقرر أن تستضيف اللواء محمد الغباري مدير أكاديميه الدفاع الوطني الأسبق في محاضرة عن التخطيط الاستراتيجي والخداع العسكري في حرب أكتوبر.

وأضاف، كما من المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم بعض المحاربين القدامى من أبناء المحافظة.