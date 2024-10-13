بعد وفاة و اصابة ٢٠ فرد في تصادم قطاري المنيا … عرفه يكشف وجود 3168 مزلقان غير شرعي يهددون حياة 1.4 مليون راكب يومياً

قال الدكتور حمدي عرفه استاذ الإداره المحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه : إن المزلقانات القانونية على خطوط السكك الحديدة تقدر بـ1332 مزلقانًا من اجمالي ٤٥٠٠ مزلقان ، وذلك على أكثر من 6 آلف كيلو متر خطوط سكك حديدية من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب مطالبا وزاره النقل بسرعة وضع وتنفيذ خطة تطوير المزلقانات لان هناك كما هائلاً من المزلقانات غير الشرعية يتغير بشكل يومى.

مشكلة المزلقانات تقع ايضا علي كاهل ال ٢٧ محافظ طبقا لقانون الإداره المحليه رقم ٤٣ لعام ٧٩ وتعديلاته ولكن الاغلبيه العظمي من المحافظين محلك سر ولا دور لهم في هذا الملف وان العديد منهم لم يفهم ملفات المحليات المتعلقة بسكك حديد مصر حتي الان