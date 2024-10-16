توقف سحب العينات.. طلب إحاطة لوزراء الصناعة والصحة لتوقف التصدير للمصانع الغذائية لشهر أكتوبر

تقدم النائب الوفدى المهندس باسم حجازى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ونواب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن توقف وزارة الصحة عن سحب العينات الدورية من مصانع المواد الغذائية، ومن ثم توقف التصدير عن شهر أكتوبر الحالي.

وأضاف النائب فى طلب الإحاطة أن الفريق كامل الوزير كان قد أصدر قرارا رقم 397 لسنة 2024 بتشكيل لجنة من 9 جهات حكومية للمرور على المصانع تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية، ومنع مرور أي جهه منفردة بالمرور على المصانع، والهدف من القرار دعم الاستثمار والمستثمرين وليس وقف التصدير وترجمة القرارات بصورة خاطئة، حيث توقفت مديريات الصحه بالمحافظات من سحب العينات الدورية من المصانع بحجة أنه لابد من تشكيل لجنة من 9 جهات للمرور ومن ثم سحب العينات الشهرية، ما يضرب الاستثمار فى مقتل ويعيق العمل ويمنع دخول النقد الأجنبي.

وأشار “حجازي” أن أصحاب المصانع الآن في حيرة ما بين مديريات الصحة بالمحافظات وفروع هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلة وسحب العينات الدورية ولم يصلوا إلى حل، ففى دمياط وكفرالشيخ على سبيل المثال لم تصدر شهادات تحت الإشراف الصحي عن شهر أكتوبر.

وطالب النائب من رئيس الوزراء ونوابه إصدار قرار بسحب العينات الدورية للمصانع الغذائية وغيرها لإجراء التحاليل اللازمة لعودة التصدير.