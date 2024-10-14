وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق بالمدن الجديدة

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق التى تتولى تنفيذها شركة بتروجيت فى مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، وذلك فى إطار متابعته الدورية لموقف تنفيذ المشروعات، والعمل على دفع معدلات الأداء، وحل المشاكل وتذليل العقبات.

واستعرض وزير الإسكان الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها بين أجهزة المدن الجديدة وشركة بتروجيت، لإنهاء مشروعات الإسكان والمرافق التى تنفذها الشركة بمدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها أجزاء من كمبوند مزارين بالعلمين الجديدة، وبعض القطاعات بالحدائق المركزية “كابيتال بارك” وأعمال المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدد من المشروعات بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير لمسئولى شركة بتروجيت، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، موضحاً أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب التى تواجه دفع معدلات الأداء.