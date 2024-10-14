قوافل رعاية إجتماعية بمعاهد منطقة القليوبية الأزهرية لليوم الرابع بمبادرة بداية جديدة

فى ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالمعاهد الأزهرية بمنطقة القليوبية ولليوم الرابع يتم تنفيذ قوافل الرعاية الاجتماعية برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعم فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر ،وتوجيهات أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ،ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب ،بتوجيه وإشراف سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ؛ تقوم إدارتى رعاية الطلاب والجودة بالمنطقة بتنفيذ العديد من الندوات منها الندوة التوعوية حول الثقة بالنفس والسلام النفسى وأثره على الفرد والمجتمع والتى نفذت اليوم بمعهد فتيات شبين القناطر بحضور ٥٠ طالبة من المعهد والمعاهد المحيطة وبما يساعد الفتيات على اكتساب مهارات التعامل والتأقلم مع تحديات العصر ومواجهة المتغيرات بما يحقق الاستقرار والسلام النفسى و المجتمعى تم التنفيذ بإشراف صبرين خالد رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية بالمنطقة حاضر في الندوة على سمير من الأوقاف وأمجد هزاع من إدارة الجودة.