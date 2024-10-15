وزير الرى: قيام الوزارة بتحديد اولوياتها من المشروعات والدراسات البحثية مع شركاء التنمية

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى اجتماع اللجنة التوجيهية للمجلس الاستشارى المصرى الهولندى .

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه ، خاصة أن هذا التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والدراسات البحثية ، مشيرا لأهمية استمرار المجلس الاستشارى المصرى الهولندى فى متابعة موقف الدراسات والمشروعات الجارية ومدى الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذها وأشار لقيام الوزارة بتحديد اولوياتها من المشروعات والدراسات البحثية التى ترغب فى التعاون فيها مع شركاء التنمية ومن بينهم الجانب الهولندى ، بحيث تعكس هذه الأولويات الإحتياجات الفعلية على الأرض طبقا لرؤية الوزارة وأولوياتها .

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة جوانب التعاون الفني والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة ، والإشارة لتوقيع مصر وهولندا اليوم ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ مذكرة تفاهم لدراسة “البحث عن مصادر الرمال فى البحر المتوسط” فى ظل التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ .

وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع “تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر” الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو ، والتأكيد على الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر .

كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت فى مجال التعاون الثنائي تحت مظلة “برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا” Water-JCAR ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن رغبته فى استمرار الشراكة العلمية بين مصر وهولندا ، مع دراسة إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان إستدامة التعاون البحثى التطبيقي بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها .