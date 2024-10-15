“المهندسين” تناقش وضع آلية لتحديد أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية

خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور المهندس تامر الكوراني، وافقت لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين المصرية على اعتماد كافة التوصيات الصادرة عن مؤتمر التعليم الهندسي والذي نظمته النقابة بتاريخ 18 أغسطس 2024 بحضور وزيري التعليم العالي والموارد المائية والري، وتشكيل لجان نوعية لتفعيلها، إضافة إلى موافقتها على إصدار كتيب يشتمل على كافة فعاليات المؤتمر.

كما وافقت اللجنة في اجتماعها على تشكيل لجنة تضم الأستاذ الدكتور هاني الهاشمي، والأستاذ الدكتور عمرو عبدالرحمن، والأستاذ الدكتور ياسر صقر، لوضع دراسة لامتحان تجريبي يطبق على من يرغب من خريجي تخصص الهندسة المدنية (إنشاءات) لتقييم التجربة ودراسة معوقاتها، تمهيدا لدراسة تعميمها على كافة التخصصات.

كما وافقت اللجنة على دعوة كافة الأطراف المعنية من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع بوزارة التعليم العالي لعقد ورشة عمل لوضع آلية عملية وعلمية لتحديد الأعداد المقبولة بمؤسسات التعليم الهندسي.

ووافقت لجنة التعليم الهندسي على رفع توصية لهيئة مكتب النقابة لإرسال خطاب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوضيح الأمر والتبين من أن الوزارة تسمح للمعاهد بقبول خريجي الدبلومات الفنية دون اجتياز امتحان القبول.