حزب العدل يطالب بحلول جذرية لأزمة حوادث الطرق

تقدم حزب العدل بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث الجلالة الأليم، الذي أسفر عن فقدان أرواح بريئة وإصابة آخرين من بناتنا وأبنلائنا الطلاب، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لهذه الخسارة الكبيرة، ونسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي السياق، جدد حزب العدل التأكيد على أهمية التحرك الفوري لإيجاد حلول جذرية لأزمة حوادث الطرق المتكررة ولا سيما على الطرق الجديدة؛ إن أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام، بل هي مسؤولية تستدعي وقفة جادة من جميع الجهات المعنية، وندعو إلى تحسين البنية التحتية للطرق، وتفعيل القوانين الرادعة لسلامة السير، وتعزيز التوعية المجتمعية بضرورة الالتزام بقواعد المرور.

وقال الحزب: إننا نؤمن بأن الحفاظ على أرواح المواطنين واجب وطني، ويجب أن يكون من أولويات أجندة العمل الحكومي دائما.