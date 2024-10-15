بيان صحفى

** الدكتور سويلم يشارك فى جلسة “رصد التأثير البيئي والارضي للسدود على نهر النيل”

الدكتور سويلم :

– أهمية البحث العلمى والشراكة والتعاون بين المؤسسات البحثية لدعم منظومة البحث العلمى فى مجال المياه

– ضرورة البناء على الرؤية الشاملة لتحديات المياه لتحديد متطلبات البحث العلمى فى مجال المياه

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة “رصد التأثير البيئي والارضي للسدود على نهر النيل” والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه وعدد من المراكز البحثية المصرية .

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية البحث العلمى والشراكة والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة لدعم منظومة البحث العلمى فى مجال المياه ، مع تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه ، شريطة ان تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض .

وأشار الدكتور سويلم لضرورة البناء على الرؤية الشامل لتحديات ومعوقات قطاع المياه فى مصر لتحديد متطلبات البحث العلمى فى مجال المياه بشكل واقعى قابل للتطبيق خاصة مع وجود العديد من المستجدات الواجب ادراجها فى خطط البحث العلمى مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، ورصد نوعية المياه ، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية .